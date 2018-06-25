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"Супермегасексистар": Надя Дорофеева покорила сеть откровенным декольте

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 13:51
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Известная певица выложила дерзкий снимок у себя в соцсети

Известная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева опубликовала сэлфи на своей странице в Instagram, которое сразу покорило ее поклонников.

На фото звезда выглядит довольно дерзко. Яркий макияж, фиолетовая помада и откровенное глубокое декольте.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Снимок певица сделала сразу перед выходом на сцену на фестивале BeLive. "Готова! Скоро выход…", - подписала пост Надя.

Многие поклонники фото оценили и засыпали певицу разными комплиментами. 

"Как же всё-таки они прекрасна!" - написал один из пользователей.

"Когда увидел не узнал", - написано в еще одном комментарии.

"Крутая", "Супермегасексистар", "Очаровательная", - говорят подписичики Наде.

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, поклонники раскритиковали Могилевскую за чрезмерную худобу.

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Теги: фото, Надя Дорофеева
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