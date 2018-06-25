"Супермегасексистар": Надя Дорофеева покорила сеть откровенным декольте

Известная певица выложила дерзкий снимок у себя в соцсети
Известная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева опубликовала сэлфи на своей странице в Instagram, которое сразу покорило ее поклонников.
На фото звезда выглядит довольно дерзко. Яркий макияж, фиолетовая помада и откровенное глубокое декольте.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Снимок певица сделала сразу перед выходом на сцену на фестивале BeLive. "Готова! Скоро выход…", - подписала пост Надя.
Многие поклонники фото оценили и засыпали певицу разными комплиментами.
"Как же всё-таки они прекрасна!" - написал один из пользователей.
"Когда увидел не узнал", - написано в еще одном комментарии.
"Крутая", "Супермегасексистар", "Очаровательная", - говорят подписичики Наде.
Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, поклонники раскритиковали Могилевскую за чрезмерную худобу.
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