"Совершенно другая": поклонники раскритиковали Могилевскую за чрезмерную худобу (фото)

Фанаты признались, что с трудом узнали певицу

Известная украинская певица Наталья Могилевская неприятно удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующее фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

"Бежевое платье решила не брать. А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?". – подписан снимок.

Фото: скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Следует уточнить, что фанаты Могилевской обратили внимание не на одежду женщины, а на ее заметно изменившийся внешний вид.

Фото: Наталья Могилевская похудела (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Из крайности в крайность. Наташа, вы всегда были прекрасны. Сейчас круто похудели, но Вас это уже не красит, простите. Очень понимаю, какой это каторжный труд, достичь таких результатов. Но главное чтобы было во благо и без перебора", - сказала пользователь Наталия Простякова.

"Не узнала вас сразу. Совершенно другая. Очень стройной стали", - сказала юзер Валерия Ромашка.

"У нее действительно перебор с похудением. Лицо осунулось и повиси щеки. Все нужно знать меру", - сказал пользователь Людмила Роза.

"Это ужас. Наташа, пожалуйста, хватит диет. Худоба вас старит", - подчеркнула юзер Наталия Кругляк.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которой недавно удалось похудеть на 25 килограммов, поделилась с поклонниками роскошным видео. На видео звезда позирует на диване, демонстрируя стройные и подтянутые ноги в коротком платье. Она также поделилась фотографией со съемок.

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