Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Совершенно другая": поклонники раскритиковали Могилевскую за чрезмерную худобу (фото)

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 12:32
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанаты признались, что с трудом узнали певицу

Известная украинская певица Наталья Могилевская неприятно удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующее фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

"Бежевое платье решила не брать. А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?". – подписан снимок.

Фото: скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Следует уточнить, что фанаты Могилевской обратили внимание не на одежду женщины, а на ее заметно изменившийся внешний вид.

Фото: Наталья Могилевская похудела (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Из крайности в крайность. Наташа, вы всегда были прекрасны. Сейчас круто похудели, но Вас это уже не красит, простите. Очень понимаю, какой это каторжный труд, достичь таких результатов. Но главное чтобы было во благо и без перебора", - сказала пользователь Наталия Простякова.

"Не узнала вас сразу. Совершенно другая. Очень стройной стали", - сказала юзер Валерия Ромашка.

"У нее действительно перебор с похудением. Лицо осунулось и повиси щеки. Все нужно знать меру", - сказал пользователь Людмила Роза.

"Это ужас. Наташа, пожалуйста, хватит диет. Худоба вас старит", - подчеркнула юзер Наталия Кругляк.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которой недавно удалось похудеть на 25 килограммов, поделилась с поклонниками роскошным видео. На видео звезда позирует на диване, демонстрируя стройные и подтянутые ноги в коротком платье. Она также поделилась фотографией со съемок.

День молодежи в Украине (video.rbc.ua)

"На 10 лет моложе": пользователи сети восхитились новым образом Могилевской Бывший партнер Натальи Могилевской тайно женился
Теги: Могилевская, Могилевская худеет, Наталья Могилевская
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь