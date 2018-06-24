"Зовсім інша": шанувальники розкритикували Могилевську за надмірну худорлявість (фото)

Фанати зізналися, що насилу впізнали співачку

Відома українська співачка Наталія Могилевська неприємно здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Відповідне фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Бежеву сукню вирішила не брати. А як вам це, мої дорогі модниці? Що скажете?". – підписаний знімок.

Фото: скріншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Слід уточнити, що фанати Могилевської звернули увагу не на одяг жінки, а на її змінився зовнішній вигляд, який помітно змінився.

Фото: Наталія Могилевська схудла (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"З крайності в крайність. Наташа, ви завжди були прекрасні. Зараз круто схудли, але Вам це вже не до лиця, вибачте. Дуже розумію, яка це каторжна праця, досягти таких результатів. Але головне щоб було добре і без перебору", - сказала користувач Наталія Простякова.

"Не впізнала вас відразу. Абсолютно інша. Дуже стрункою стали", - сказала юзер Валерія Ромашка.

"У неї справді перебір з схудненням. Обличчя змарніло і щоки запали. Все потрібно знати міру", - сказав користувач Людмила Роза.

"Це жах. Наташа, будь ласка, вистачить дієт. Худоба вас старить", - підкреслила юзер Наталія Кругляк.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська, якій нещодавно вдалося схуднути на 25 кілограмів, поділилася з шанувальниками розкішним відео. На відео зірка позує на дивані, демонструючи стрункі і підтягнуті ноги в короткій сукні. Вона також поділилася фотографією зі зйомок.

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