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"Зовсім інша": шанувальники розкритикували Могилевську за надмірну худорлявість (фото)

STYLERЗірки        24.06.2018 - 12:32
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанати зізналися, що насилу впізнали співачку

Відома українська співачка Наталія Могилевська неприємно здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Відповідне фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Бежеву сукню вирішила не брати. А як вам це, мої дорогі модниці? Що скажете?". – підписаний знімок.

Фото: скріншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Слід уточнити, що фанати Могилевської звернули увагу не на одяг жінки, а на її змінився зовнішній вигляд, який помітно змінився.

Фото: Наталія Могилевська схудла (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"З крайності в крайність. Наташа, ви завжди були прекрасні. Зараз круто схудли, але Вам це вже не до лиця, вибачте. Дуже розумію, яка це каторжна праця, досягти таких результатів. Але головне щоб було добре і без перебору", - сказала користувач Наталія Простякова.

"Не впізнала вас відразу. Абсолютно інша. Дуже стрункою стали", - сказала юзер Валерія Ромашка.

"У неї справді перебір з схудненням. Обличчя змарніло і щоки запали. Все потрібно знати міру", - сказав користувач Людмила Роза.

"Це жах. Наташа, будь ласка, вистачить дієт. Худоба вас старить", - підкреслила юзер Наталія Кругляк.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська, якій нещодавно вдалося схуднути на 25 кілограмів, поділилася з шанувальниками розкішним відео. На відео зірка позує на дивані, демонструючи стрункі і підтягнуті ноги в короткій сукні. Вона також поділилася фотографією зі зйомок.

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Теги: Могилевская, Могилевская худеет, Наталя Могилевська
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