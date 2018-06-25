"Супермегасексістар": Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим декольте

Відома співачка виклала зухвалий знімок у себе в соцмережі
Відома українська співачка і дизайнер Надя Дорофєєва опублікувала селфі на своїй сторінці в Instagram, яке відразу вразило її шанувальників.
На фото зірка виглядає досить зухвало. Яскравий макіяж, червона помада і відверте глибоке декольте.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Знімок співачка зробила відразу перед виходом на сцену на фестивалі BeLive. "Готова! Скоро вихід...", - підписала пост Надя.
Багато шанувальників фото оцінили і засипали співачку різними компліментами.
"Як же все-таки вона прекрасна!" - написав один з користувачів.
"Коли побачив, не впізнав", - написано в ще одному коментарі.
"Крута", "Супермегасексистар", "Чарівна", - кажуть фоловери Наді.
Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, шанувальники розкритикували Могилевську за надмірну худорлявість.
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