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"Супермегасексістар": Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим декольте

STYLERЗірки        25.06.2018 - 13:51
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Відома співачка виклала зухвалий знімок у себе в соцмережі

Відома українська співачка і дизайнер Надя Дорофєєва опублікувала селфі на своїй сторінці в Instagram, яке відразу вразило її шанувальників.

На фото зірка виглядає досить зухвало. Яскравий макіяж, червона помада і відверте глибоке декольте.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Знімок співачка зробила відразу перед виходом на сцену на фестивалі BeLive. "Готова! Скоро вихід...", - підписала пост Надя.

Багато шанувальників фото оцінили і засипали співачку різними компліментами.

"Як же все-таки вона прекрасна!" - написав один з користувачів.

"Коли побачив, не впізнав", - написано в ще одному коментарі.

"Крута", "Супермегасексистар", "Чарівна", - кажуть фоловери Наді.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, шанувальники розкритикували Могилевську за надмірну худорлявість.

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Теги: фото, Надя Дорофеева
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