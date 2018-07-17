"Пишаюся": Сергій Шнуров похвалився успіхами сина (фото)

Фото: Сергій Шнуров (instagram.com/shnurovs)

18-річний Аполлон хоче стати художником

Лідер групи "Ленінград", епатажний Сергій Шнуров похвалився успіхами свого сина, 18-річного Аполлона. Про це співак написав на своїй сторінці в Іnstagram.

"Читаючи новини, натикаюся – "Син Сергія Шнурова відкриє виставку в "Свинячому рыле" 24 липня. 18-річний син лідера угрупування "Ленінград" 24 липня відкриє персональну виставку в галереї "Свиняче рило". Серія полотен, яку Аполлон Шнурів створив за останній рік, під час навчання в Іспанії, отримала назву "Untitled.jpg". Пишаюся!" – написав Шнурів.

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Користувачі соцмережі з гумором відреагували на таке зауваження Сергія, звернувши увагу на те, що про життя сина співак дізнається з новин.

"Багато цікавого можна дізнатися читаючи новини, що син відкриває виставку,що "Свинячий рыле", що він навчається в Іспанії. Читайте люди новини!" - юзери пишуть.

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

Сам Аполлон прокоментував організацію своє виставки, передає rambler.ru.

"Я створюю картини на графічному планшеті, використовуючи плагіни справжніх масляних мазків. Потім роздруковую на полотні в єдиному екземплярі. Таким чином, зберігається і вид олійного живопису і унікальність картин. Все зроблено електронно-цифровим шляхом, що зазвичай асоціюється з тими, що комерціалізуються і деперсонализированными малюнками. Ідея, яку я висловлюю допомогою своїх робіт, полягає в тому, що у фізичної мистецтва залишається все менше унікальних інструментів впливу на глядача, і незабаром їх все можна буде синтезувати в цифру, незважаючи на те, що більшість людей все ще важко сприймають цифровий малюнок як мистецтво", - говорить 18-річний син Шнурова.

Фото: Син Сергія Шнурова Аполлон (instagram.com/pavelapollon)

Аполлон Шнуров народився у другому шлюбі Шнурова зі Світланою Костициною, колишнім директором групи "Пеп-Сі". Його назвали на честь поета Аполлона Григор'єва. При хрещенні хлопчику дали ім'я Павло.

Фото: Син Сергія Шнурова Аполлон (instagram.com/pavelapollon)

Також від першого шлюбу з Марією Ісмагиловою у Шнурова є дочка Серафима.

Раніше Шнурів у віршах прокоментував зраду дружини Матильди.

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