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"Просто двигаться вперед": Шнуров в стихах прокомментировал измену жены

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 16:24
Фото: Сергей Шнуров (instagram.com/shnurovs)
Фото: Сергей Шнуров (instagram.com/shnurovs)

Музыкант отреагировал на причину развода с супругой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал измену жены, которая стала причиной разрыва брака. Свой пост музыкант опубликовал на странице в Instagram сразу после того, как его жена рассказала о разводе.

"Просто двигаться вперед,

Лучше без оглядки.

Если женщина вам врет,

Значит вск в порядке.

Все как надо, как всегда

И без исключений.

Было. Смыло города,

Временем стечений

Обстоятельств и стихий.

Обновился Эйпал.

Песни есть, и есть стихи,

Остальное — пепел.

Батарейка для любви

Требует зарядки.

Если женщина пиз*ит,

Значит все в порядке", — написал Шнуров.

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Сергей Шнуров и Матильда были вместе 11 лет. Пара поженилась в 2010 году, детей у них нет. Матильда и Сергей Шнуровы приняли решение развестись в мае 2018 года. По словам Сергея, они приняли это решение обоюдно и спокойно.

Ранее Матильда Шнурова прокомментировала свой развод с мужем.

"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно", - написала Шнурова.

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Теги: Сергей Шнуров
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