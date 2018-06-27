"Просто двигаться вперед": Шнуров в стихах прокомментировал измену жены

Музыкант отреагировал на причину развода с супругой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал измену жены, которая стала причиной разрыва брака. Свой пост музыкант опубликовал на странице в Instagram сразу после того, как его жена рассказала о разводе.
"Просто двигаться вперед,
Лучше без оглядки.
Если женщина вам врет,
Значит вск в порядке.
Все как надо, как всегда
И без исключений.
Было. Смыло города,
Временем стечений
Обстоятельств и стихий.
Обновился Эйпал.
Песни есть, и есть стихи,
Остальное — пепел.
Батарейка для любви
Требует зарядки.
Если женщина пиз*ит,
Значит все в порядке", — написал Шнуров.
Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)
Напомним, что Сергей Шнуров и Матильда были вместе 11 лет. Пара поженилась в 2010 году, детей у них нет. Матильда и Сергей Шнуровы приняли решение развестись в мае 2018 года. По словам Сергея, они приняли это решение обоюдно и спокойно.
Ранее Матильда Шнурова прокомментировала свой развод с мужем.
"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно", - написала Шнурова.
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