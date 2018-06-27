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"Просто рухатися вперед": Шнуров у віршах прокоментував зраду дружини

STYLERЗірки        27.06.2018 - 16:24
Фото: Сергій Шнуров (instagram.com/shnurovs)
Фото: Сергій Шнуров (instagram.com/shnurovs)

Музикант відреагував на причину розлучення з дружиною

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров у віршах прокоментував зраду дружини, яка стала причиною розриву шлюбу. Свій пост музикант опублікував на сторінці в Instagram відразу після того, як його дружина розповіла про розлучення.

"Просто двигаться вперед,

Лучше без оглядки.

Если женщина вам врет,

Значит вск в порядке.

Все как надо, как всегда

И без исключений.

Было. Смыло города,

Временем стечений

Обстоятельств и стихий.

Обновился Эйпал.

Песни есть, и есть стихи,

Остальное — пепел.

Батарейка для любви

Требует зарядки.

Если женщина пиз*ит,

Значит все в порядке", - написав Шнуров.

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, що Сергій Шнуров і Матильда були разом 11 років. Пара одружилася в 2010 році, дітей у них немає. Матильда і Сергій Шнурова прийняли рішення розлучитися в травні 2018 року. За словами Сергія, вони прийняли це рішення обопільно і спокійно.

Раніше Матильда Шнурова прокоментувала своє розлучення з чоловіком.

"Дорогі конспіратори, спостерігачі, дослідники, тлумачі і, звичайно, доброзичливці, життя складніше, ніж стрічка новин, не намагайтеся розібратися, задовольняючи свою цікавість, вчитуючись в чиїсь інтерпретації і висловлюючи свої, це марно", - написала Шнурова.

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Теги: Сергій Шнуров
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