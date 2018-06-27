"Просто рухатися вперед": Шнуров у віршах прокоментував зраду дружини

Музикант відреагував на причину розлучення з дружиною
Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров у віршах прокоментував зраду дружини, яка стала причиною розриву шлюбу. Свій пост музикант опублікував на сторінці в Instagram відразу після того, як його дружина розповіла про розлучення.
"Просто двигаться вперед,
Лучше без оглядки.
Если женщина вам врет,
Значит вск в порядке.
Все как надо, как всегда
И без исключений.
Было. Смыло города,
Временем стечений
Обстоятельств и стихий.
Обновился Эйпал.
Песни есть, и есть стихи,
Остальное — пепел.
Батарейка для любви
Требует зарядки.
Если женщина пиз*ит,
Значит все в порядке", - написав Шнуров.
Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)
Нагадаємо, що Сергій Шнуров і Матильда були разом 11 років. Пара одружилася в 2010 році, дітей у них немає. Матильда і Сергій Шнурова прийняли рішення розлучитися в травні 2018 року. За словами Сергія, вони прийняли це рішення обопільно і спокійно.
Раніше Матильда Шнурова прокоментувала своє розлучення з чоловіком.
"Дорогі конспіратори, спостерігачі, дослідники, тлумачі і, звичайно, доброзичливці, життя складніше, ніж стрічка новин, не намагайтеся розібратися, задовольняючи свою цікавість, вчитуючись в чиїсь інтерпретації і висловлюючи свої, це марно", - написала Шнурова.
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