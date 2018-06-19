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Госпіталізація Кобзона: з'явилися деталі

STYLERЗірки        19.06.2018 - 09:05

Стало відомо, в якому відділенні лежить артист

Одіозний російський співак, народний артист СРСР, "герой" так званої "Донецької народної республіки" Йосип Кобзон 18 червня був госпіталізований в одну з лікарень столиці Росії. Стало відомо, що 80-річний артист самостійно звернувся в московський онкоцентр. Артист поскаржився на погіршення самопочуття, повідомляє Телеграм-канал "112".

"Йосип Кобзон самостійно звернувся до столичного онкоцентру зі скаргами на погіршення самопочуття", - повідомили у виданні.

Лікарі запропонували Кобзону залишитися на обстеження. Артиста поклали в палату в хірургії.

"Народний артист зайняв палату в хірургії, на 18 поверсі", - розповіли в мережі.

Варто відзначити, що 80-річний Йосип Кобзон більше 15 років бореться з раком передміхурової залози. Співак переніс кілька операцій, йому видалили сечовий міхур. Також відомо, що артист пройшов кілька курсів хіміотерапії.

Скріншот (t.me/EV112)

Нагадаємо, Кобзон розповів, де хоче бути похованим.

Раніше повідомлялося, що одіозний Кобзон потрапив у лікарню.

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Теги: Йосип Кобзон, кобзон, российские артисты
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