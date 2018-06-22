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Весілля Гвінет Пелтроу: з'явилися нові подробиці про торжество

STYLERЗірки        22.06.2018 - 07:51
Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)
Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Голлівудська актриса і продюсер Бред Фолчак анонсували майбутнє весілля

Відома американська актриса Гвінет Пелтроу і продюсер Бред Фолчак планують урочисто відсвяткувати весілля вже скоро в Нью-Йорку. При цьому також є інформація, що пара вже зіграла таємне весілля в Лос-Анджелесі, замасковане під вечірку на честь заручин. Святкування заручин відбувалося в орендованому на вечір лос-анджелеському театрі. Про це повідомляє Harper's Bazaar.

Були присутні на святі 400 гостей, серед яких були такі зірки, як Кейт Хадсон, Кемерон Діаз, Джулія Робертс, Лів Тайлер, Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, Стівен Спілберг і Демі Мур.

Фото: заручини Гвінет Пелтроу і Бреда Фэлчака (instagram.com/gwynethpaltrow)

Гуляти весілля, за словами Гвінет, молоді планують досить скромно. Про це пише Page Six. За словами джерела видання, 45-річна Пелтроу і 47-річний Фолчак одружаться в кінці літа. Святкувати весілля будуть у будинку нареченої.

Як зізналася Гвінет в недавньому інтерв'ю E! News, вона дуже обмежена у часі і, у зв'язку з цим, повністю довірила підготовку професіоналам. Зі слів самої актриси, вона, ймовірно, "найменш божевільна наречена" з усіх, хто коли-небудь зверталися до весільного організатора.

Наречена пообіцяла більше не народжувати. У Гвінет і Бреда вже є по двоє від попередніх шлюбів. "Жоден з нас більше дітей не хоче. Ми в одній команді. З дітьми завжди непросто, і намагатися делікатно поєднати сім'ї - це важко", - пояснила актриса.

Фото: Зоряна пара з дітьми (instagram.com/gwynethpaltrow)

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Теги: весілля, гвинет пэлтроу
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