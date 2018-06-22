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Свадьба Гвинет Пэлтроу: появились новые подробности о торжестве

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 07:51
Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)
Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Голливудская актриса и продюсер Брэд Фолчак анонсировали скорую свадьбу

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу и продюсер Брэд Фолчак планируют торжественно отпраздновать свадьбу уже скоро в Нью-Йорке. При этом также есть информация, что пара уже сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, замаскированную под вечеринку в честь помолвки. Празднование помолвки происходило в арендованном на вечер лос-анджелесском театре. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Присутствовало 400 гостей, среди которых были такие звезды, как Кейт Хадсон, Кэмерон Диаз, Джулия Робертс, Лив Тайлер, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг и Деми Мур.

Фото: помолвка Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака (instagram.com/gwynethpaltrow)

Гулять свадьбу, по словам Гвинет, молодые планируют достаточно скромно. Об этом пишет Page Six. По словам источника издания, 45-летняя Пэлтроу и 47-летний Фолчак поженятся в конце лета. Праздновать свадьбу будут в доме невесты.

Как призналась Гвинет в недавнем интервью E! News, она очень ограничена во времени и, в связи с этим, полностью доверила подготовку профессионалам. Со слов самой актрисы, она, вероятно, "наименее сумасшедшая невеста" из всех, кто когда-либо обращались к свадебному организатору.

Невеста пообещала больше не рожать. У Гвинет и Брэда уже есть по двое от предыдущих браков. "Ни один из нас больше детей не хочет. Мы в одной команде. С детьми всегда непросто, и стараться деликатно совместить семьи - это трудно", - пояснила актриса.

Фото: Звёздная пара с детьми (instagram.com/gwynethpaltrow)

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Теги: свадьба, гвинет пэлтроу
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