"Хапужка": Маша Єфросиніна підкорила мережа забавним відео свого сина

Шанувальники в захваті від сім'ї ведучої

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна виклала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Миле відео зірки відразу підкорило її шанувальників.

Ведуча розмістила кумедне відео зі старшою дочкою Наною і молодшим сином Олександром.

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 25 Чер 2018 в 8:42 PDT

Відео: Маша Єфросиніна з донькою і сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли дівчаткам плювати на вітрини, а один маленький хапужка не пропускає ні однієї - адже в кожній з них саме те, чого йому не вистачає для повного щастя", - підписала публікацію знаменитість.

Користувачі відразу замилились відео Маші.

"Який модний хапужка", - написав один з шанувальників.

"Ваш Олександр - це просто диво-дитина", "Стильний пацанчик", "Ну звідки у Вас таке шикарне почуття гумору?!", - пишуть користувачі.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/mashaefrosinina)

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