Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Хапужка": Маша Єфросиніна підкорила мережа забавним відео свого сина

STYLERЗірки        26.06.2018 - 17:07
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники в захваті від сім'ї ведучої

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна виклала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Миле відео зірки відразу підкорило її шанувальників.

Ведуча розмістила кумедне відео зі старшою дочкою Наною і молодшим сином Олександром.

 

Відео: Маша Єфросиніна з донькою і сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли дівчаткам плювати на вітрини, а один маленький хапужка не пропускає ні однієї - адже в кожній з них саме те, чого йому не вистачає для повного щастя", - підписала публікацію знаменитість.

Користувачі відразу замилились відео Маші.

"Який модний хапужка", - написав один з шанувальників.

"Ваш Олександр - це просто диво-дитина", "Стильний пацанчик", "Ну звідки у Вас таке шикарне почуття гумору?!", - пишуть користувачі.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських поділилася секретами харчування.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Ольгу Фреймут?

"Ви всі так схожі": нове фото Віри Брежнєвої зворушило шанувальників "Супермегасексістар": Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим декольте
Теги: Маша Єфросиніна, діти зірок, фото
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся