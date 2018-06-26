"Хапужка": Маша Єфросиніна підкорила мережа забавним відео свого сина

Шанувальники в захваті від сім'ї ведучої
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна виклала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Миле відео зірки відразу підкорило її шанувальників.
Ведуча розмістила кумедне відео зі старшою дочкою Наною і молодшим сином Олександром.
Відео: Маша Єфросиніна з донькою і сином (instagram.com/mashaefrosinina)
"Коли дівчаткам плювати на вітрини, а один маленький хапужка не пропускає ні однієї - адже в кожній з них саме те, чого йому не вистачає для повного щастя", - підписала публікацію знаменитість.
Користувачі відразу замилились відео Маші.
"Який модний хапужка", - написав один з шанувальників.
"Ваш Олександр - це просто диво-дитина", "Стильний пацанчик", "Ну звідки у Вас таке шикарне почуття гумору?!", - пишуть користувачі.
Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/mashaefrosinina)
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