Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Настя Каменских поделилась секретами питания

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 21:48
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала, какие продукты ест

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, рассказала о своем питании. Секретами рациона звезда поделилась в интервью изданию Cosmopolitan.

По словам Каменских, схему питания для нее разрабатывал тренер.

"Я уже долгое время питаюсь согласно схеме, которую разработал под меня мой тренер: с учетом моего обмена веществ, режима, образа жизни. А это иногда и работа в вечернее время, и перелеты, и недосып — все это накладывает свой отпечаток на подход к питанию", - отметила певица.

"Но в целом, это овсянка по утрам, яичный белок (без желтка), белая или красная рыба на гриле, а также мясо птицы — индейки или курицы. Очень люблю один салат из огурцов, рукколы, перца, заправленных соевым соусом и оливковым маслом", - рассказала Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда также посоветовала, как начать заниматься спортом и полюбить его.

"Спорт важен и нужен как женщинам, так и мужчинам. Вопрос ведь не только в фигуре, но и в общем состоянии здоровья, самочувствии, даже настроении. Чтобы подружиться со спортом, нужно, как минимум начать им заниматься. Также очень важно четко понимать свою цель и осознавать, что работая постоянно, систематически, ты приближаешься к этой цели. Давая себе слабину, ты отходишь на шаг назад. Все мы люди, все мы имеем право расслабиться, но нужно принять, что за эту слабость надо не корить себя, а просто отработать с двойным усилием", - отметила певица.

Кстати, Настя Каменских рассказала правду об избраннике.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)

 

"У вас тоже так?": Каменских поразила сеть признанием в "фанатической любви" (фото) "А что у вас?": Настя Каменских порадовала фанатов пляжной фотографией
Теги: Настя Каменских
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь