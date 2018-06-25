Настя Каменских поделилась секретами питания

Певица рассказала, какие продукты ест

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, рассказала о своем питании. Секретами рациона звезда поделилась в интервью изданию Cosmopolitan.

По словам Каменских, схему питания для нее разрабатывал тренер.

"Я уже долгое время питаюсь согласно схеме, которую разработал под меня мой тренер: с учетом моего обмена веществ, режима, образа жизни. А это иногда и работа в вечернее время, и перелеты, и недосып — все это накладывает свой отпечаток на подход к питанию", - отметила певица.

"Но в целом, это овсянка по утрам, яичный белок (без желтка), белая или красная рыба на гриле, а также мясо птицы — индейки или курицы. Очень люблю один салат из огурцов, рукколы, перца, заправленных соевым соусом и оливковым маслом", - рассказала Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда также посоветовала, как начать заниматься спортом и полюбить его.

"Спорт важен и нужен как женщинам, так и мужчинам. Вопрос ведь не только в фигуре, но и в общем состоянии здоровья, самочувствии, даже настроении. Чтобы подружиться со спортом, нужно, как минимум начать им заниматься. Также очень важно четко понимать свою цель и осознавать, что работая постоянно, систематически, ты приближаешься к этой цели. Давая себе слабину, ты отходишь на шаг назад. Все мы люди, все мы имеем право расслабиться, но нужно принять, что за эту слабость надо не корить себя, а просто отработать с двойным усилием", - отметила певица.

Кстати, Настя Каменских рассказала правду об избраннике.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)