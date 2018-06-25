Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Настя Каменських поділилася секретами харчування

STYLERЗірки        25.06.2018 - 21:48
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, які продукти їсть

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, розповіла про своє харчування. Секретами раціону зірка поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan.

За словами Каменських, схему харчування для неї розробляв тренер.

"Я вже довгий час харчуюся згідно зі схемою, яку розробив під мене мій тренер: з урахуванням мого обміну речовин, режиму, способу життя. А це іноді і робота у вечірній час, і перельоти, і недосип — все це накладає свій відбиток на підхід до харчування", - зазначила співачка.

"Але в цілому, це вівсянка вранці, яєчний білок (без жовтка), біла або червона риба на грилі, а також м'ясо птиці — індички або курки. Дуже люблю один салат з огірків, руколи, перцю, заправлених соєвим соусом і оливковою олією", - розповіла Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка також порадила, як почати займатися спортом і полюбити його.

"Спорт важливий і потрібний як жінкам, так і чоловікам. Адже питання не тільки в фігурі, але і в загальному стані здоров'я, самопочутті, навіть настрої. Щоб подружитися зі спортом, потрібно, як мінімум почати ним займатися. Також дуже важливо чітко розуміти свою мету і усвідомлювати, що працюючи постійно, систематично, ти наближаєшся до цієї мети. Даючи собі слабину, ти відходиш на крок назад. Всі ми люди, всі ми маємо право розслабитися, але треба прийняти, що за цю слабкість не треба картати себе, а просто відпрацювати з подвійним зусиллям", - зазначила співачка.

До речі, Настя Каменських розповіла правду про обранця.

Що ви не знали про NК? (відео: STYLER.rbc.ua)

 

"У вас теж так?": Каменських вразила мережу зізнанням в "фанатичній любові" (фото) "А що у вас?": Настя Каменських порадувала фанатів пляжної фотографією
Теги: Настя Каменських
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся