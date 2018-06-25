Настя Каменських поділилася секретами харчування

Співачка розповіла, які продукти їсть

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, розповіла про своє харчування. Секретами раціону зірка поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan.

За словами Каменських, схему харчування для неї розробляв тренер.

"Я вже довгий час харчуюся згідно зі схемою, яку розробив під мене мій тренер: з урахуванням мого обміну речовин, режиму, способу життя. А це іноді і робота у вечірній час, і перельоти, і недосип — все це накладає свій відбиток на підхід до харчування", - зазначила співачка.

"Але в цілому, це вівсянка вранці, яєчний білок (без жовтка), біла або червона риба на грилі, а також м'ясо птиці — індички або курки. Дуже люблю один салат з огірків, руколи, перцю, заправлених соєвим соусом і оливковою олією", - розповіла Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка також порадила, як почати займатися спортом і полюбити його.

"Спорт важливий і потрібний як жінкам, так і чоловікам. Адже питання не тільки в фігурі, але і в загальному стані здоров'я, самопочутті, навіть настрої. Щоб подружитися зі спортом, потрібно, як мінімум почати ним займатися. Також дуже важливо чітко розуміти свою мету і усвідомлювати, що працюючи постійно, систематично, ти наближаєшся до цієї мети. Даючи собі слабину, ти відходиш на крок назад. Всі ми люди, всі ми маємо право розслабитися, але треба прийняти, що за цю слабкість не треба картати себе, а просто відпрацювати з подвійним зусиллям", - зазначила співачка.

До речі, Настя Каменських розповіла правду про обранця.

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