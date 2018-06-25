"Я это очень ценю": Настя Каменских рассказала правду об избраннике

Украинская певица поделилась своими мыслями

Известная певица и телеведущая Настя Каменских поделилась в интервью изданию Cosmopolitan своими переживаниями и мечтами.

Недавно стало известно о том, что знаменитость обручилась со своим избранником. Об этом засвидетельствовало кольцо на безымянном пальце на многих фотографиях Насти. Поклонники сразу заинтересовались, кто стал возлюбленным певицы. Однако Настя не желает делиться своей личной жизнью на публике.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"У меня есть человек, который делает меня счастливой", - сообщила звезда.

Она добавила, что для тех, кто ее любит и хочет знать, как у нее дела – это самое главное. "Все и так достаточно много обо мне знают, так как я публичный человек. И поверьте, иногда это очень трудно, когда каждый твой шаг оценивают, обсуждают", - поделилась Настя.

Знаменитость очень бережет и ценит свое личное пространство. Она также сказала по поводу своей личной жизни, что в мире современных технологий и Инста и так слишком много всего напоказ. "Счастье любит тишину", - добавила она.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских рассказала и о том, что ее главная мечта – это Грэмми. "Я ведь вокалист и музыкант в первую очередь".

Тем не менее, звезда хотела бы попробовать себя однажды в кино.

"Мечтая, я всегда конкретно знаю, что мне нужно и что будет по душе. Я не актриса, которая примеряет все время разные роль… Я бы никогда не сыграла в кино роль, которая не подходит мне, моему характеру, поведению. Она должна отражать меня. Поэтому я скажу "Вот она – моя неординарная мечта" и стану в кадр только тогда, когда увижу конкретную роль, которая целиком и полностью будет для меня", - рассказала Настя в интервью.

Напомним, Настя Каменских рассказала постыдную историю о том, как впервые попробовала водку.

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