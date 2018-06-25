"Щастя любить тишу": Настя Каменських розповіла про свого обранця і мріях

Українська співачка поділилася своїми думками

Відома співачка і телеведуча Настя Каменських поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan своїми переживаннями і мріями.

Нещодавно стало відомо про те, що знаменитість заручилася зі своїм обранцем. Про це засвідчило кільце на безіменному пальці на багатьох фотографіях Насті. Шанувальники відразу зацікавилися, хто став коханим співачки. Проте Настя не бажає ділитися своїм особистим життям на публіці.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"У мене є людина, яка робить мене щасливою", - повідомила зірка.

Вона додала, що для тих, хто її любить і хоче знати, як у неї справи – це найголовніше. "Всі і так досить багато про мене знають, так як я публічна людина. І повірте, іноді це дуже важко, коли кожен твій крок оцінюють, обговорюють", - поділилася Настя.

Знаменитість дуже береже і цінує свій особистий простір. Вона також сказала з приводу свого особистого життя, що в світі сучасних технологій і Інста і так занадто багато всього напоказ. "Щастя любить тишу", - додала вона.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських розповіла і про те, що її головна мрія – це Греммі. "Я ж вокаліст і музикант в першу чергу".

Тим не менш, зірка хотіла б спробувати себе одного разу в кіно.

"Мріючи, я завжди конкретно знаю, що мені потрібно і що буде до душі. Я не актриса, яка приміряє весь час різні ролі... Я б ніколи не зіграла в кіно роль, яка не підходить мені, моєму характеру, поведінці. Вона повинна відображати мене. Тому я скажу: "Ось вона – моя неординарна мрія" та стану в кадр тільки тоді, коли побачу конкретну роль, яка цілком і повністю буде для мене", - розповіла Настя в інтерв'ю.

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла ганебну історію про те, як вперше спробувала горілку.

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