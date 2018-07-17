Хіт Макса Барских став офіційним саундтреком до української комедії

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Продюсером фільму виступив Влад Ряшин

В рамках четвертого фестивального дня ОМКФ відбувся спеціальний пітчинг, на якому вперше був представлений проект першої відвертої української комедії про любов "Секс і нічого особистого", знятої лідером теле - і кіновиробництва, компанією Star Media.

Продюсером фільму виступив Влад Ряшин, а композитором офіційного саундтреку – головний хітмейкер країни Макс Барських.

Свій вибір Влад Ряшин пояснив тим, що кінострічка "Секс і нічого особистого" - сучасна молодіжна комедія, тому хіт Макса Барських "Полураздета" чудово доповнює фільм.

"Музика у фільмі, безумовно, відіграє найважливішу роль. Якщо саундтрек підібраний правильно, в стилі самої картини, це створює настрій, задає певний стиль і негласно викликає у глядача яскраві емоції та враження. Наш фільм "Секс і нічого особистого" - це драйвова українська молодіжна комедія, тому вибір саундтреку цілком зрозумілий. Макс Барських - сучасний український музикант, кумир сьогоднішньої молоді, яка і є цільовою аудиторією картини", - зазначив Влад Ряшин і додав, що Макс Барських - талановитий композитор.

"Звичайно ж, Макс - талановитий композитор і артист, а Алан Бадоєв завжди робить почуттєвий і якісний продукт. Впевнений, що саме один з ключових треків у виконанні Макса Барських доповнить нашу історію і додасть їй індивідуальності. І, як показує практика, класні саундтреки залишаються на слуху назавжди, роблячи саму роботу, що запам'ятовується", - пояснив продюсер.

Його підтримала і режисер фільму Ольга Ряшина.

"Коли я тільки почала роботу над фільмом, я хотіла створити сучасне, динамічне, сексуальне, запальне кіно для молодих людей, в якому саундтрек відповідає задуму. Не було ніяких сумнівів, що нам потрібен саме Макс Барських!" - додала Ольга Ряшина.

Відео: YouTube/Max Barskih

Макс Барських зізнався, що йому цікаво було написати пісню для першої української комедії про секс.

"Слідом за шоу-бізнесом український кінематограф починає інтенсивно розвиватися і набирає обертів. Мені було цікаво написати пісню для першої української комедії про секс. Люди повинні з гумором дивитися на теми, про які рідко говорять. Думаю, трек "Полураздета" органічно доповнить картину. Я бажаю фільму любові глядача і першу позицію в бокс офісі!" - прокоментував співак.

"Секс і нічого особистого" - щира розмова з глядачем про складну тему у тоні традиційної романтичної комедії, яка шукає відповіді на одвічні питання: що таке любов і відносини, яку роль ми граємо в нашому житті і житті наших партнерів, як досягти мети і зрозуміти, чого ви дійсно хочете.

У прокат картина вийде 14 лютого 2019. Прем'єра офіційного саундтреку і кліпу до майбутнього фільму відбудеться 20 липня одночасно на офіційному YouTube каналі Барських і всіх цифрових майданчиках країни.

До речі, Макс Барських поділився деталями майбутнього треку.

Відео: STYLER.rbc.ua