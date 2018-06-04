Холостяк 9 сезон: претендент на роль головного героя розповів, чому готовий шукати любов у шоу

Відомий телеведучий поділився емоціями

Зовсім недавно телеканал СТБ назвав імена п'яти претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Один з них - відомий телеведучий і головний редактор журналу XXL Микита Добринін. Потенційний Холостяк розповів, чому він готовий шукати любов на телепроекті.

Фото: Микита Добринін (прес-служба)

До 30 років він встиг побудувати успішну кар'єру на телебаченні і радіо, став головним редактором чоловічого журналу. Але з причини того, що Микита багато часу приділяв кар'єрі, він все ще самотній.

"Зараз прийшов період, коли я розумію, що є щось важливіше бізнесу. І це особисте життя. Зараз я готовий побудувати міцні стосунки, - говорить Микита. - Якщо стану новим Холостяком, я зроблю все можливе, щоб знайти свою любов на цьому проекті".

За словами телеведучого, він досить вимогливий до характеру і зовнішності своєї обраниці, хоча і не категоричний, допускає відносини з дівчиною, у якої є діти.

"Головне, щоб вона була моєю людиною. З нею повинно бути легко", - говорить він.

А також чоловік упевнений, що головному герою проекту варто пам'ятати, що це частина його життя, де немає місця фальші, і тільки з таким відношенням можливо знайти свою любов.

Нагадаємо, вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один із яких може стати дев'ятим Холостяком. Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті та на сторінках соціальні мережі телеканалу СТБ, а також в додатку "Телепортал".

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До речі, герой восьмого сезону шоу Холостяк Рожден Анусі розгнівав мережу несподіваним визнанням.