Холостяк 9 сезон: претендент на роль главного героя рассказал, почему готов искать любовь в шоу

Известный телеведущий поделился эмоциями

Совсем недавно телеканал СТБ назвал имена пяти претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк". Один из них - известный телеведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин. Потенциальный Холостяк рассказал, почему он готов искать любовь на телепроекте.

Фото: Никита Добрынин (пресс-служба)

К 30 годам он успел построить успешную карьеру на телевидении и радио, стал главным редактором мужского журнала. Но по причине того, что Никита много времени уделял карьере, он все еще одинок.

"Сейчас пришел период, когда я понимаю, что есть что-то важнее бизнеса. И это личная жизнь. Сейчас я готов построить крепкие отношения, - говорит Никита. - Если стану новым Холостяком, я сделаю все возможное, чтоб найти свою любовь на этом проекте".

По словам телеведущего, он достаточно требовательный к характеру и внешности своей избранницы, хотя и не категоричен, допускает отношения с девушкой, у которой есть дети.

"Главное, чтоб она была моим человеком. С ней должно быть легко", - говорит он.

А также мужчина уверен, что главному герою проекта стоит помнить, что это часть его жизни, где нет места для фальши, и только с таким отношением возможно найти свою любовь.

Напомним, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком. Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ, а также в приложении "Телепортал".

Рекомендуем к просмотру:

Видео: подробности свадьбы принца Гарри (video.rbc.ua)

Кстати, герой восьмого сезона шоу Холостяк Рожден Ануси разгневал сеть неожиданным признанием.