Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Хороша техніка": Даша Астаф'єва вразила шанувальників новим талантом

STYLERЗірки        20.03.2018 - 22:50
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com-da_astafieva)
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com-da_astafieva)

Користувачі пишуть компліменти співачці на її сторінці в соцмережі

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка зараз активно худне, здивувала своїх шанувальників новим талантом. Виявляється, виконавиця любить малювати картини. Вона професійно зайнялася мистецтвом живопису. Знаменитість опублікувала на сторінці Instagram одну з своїх робіт.

"Одна з моїх улюблених робіт. Я рада, що вона знайшла свого щасливого володаря, і буде радувати його дім", - написала під фото Даша.

Фото: Робота Астаф'євої (instagram.com/da_astafiev)

Шанувальники співачки захоплювалися її талантом і написали їй безліч компліментів.

"Дуже гарна робота! На простому, в холодних тонах, божественна постать", - написала iraradugaa8.

"Круто. Це автопортрет? Якщо можна так висловитися", - відреагував customportrait.

"Хороша техніка", - похвалила kristi_nedashkovska.

"Даша, а я милуюся ще і фоном, він такий грубий і холодний, підкреслює ніжність і оголену беззахисність, ось дуже хороша робота і така.. прикрасить дім", - написала draw_it_now.

"Кожному чоловікові по такій картині, і жінки перестануть ходити, їх будуть носити все життя на руках", - прокоментував neustroev.eduard.

"Так а хто на фото?" - поцікавився vadymtimchenko.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як раніше писав Styler, Даша Астаф'єва показала, як схудла за дев'ять днів.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Перші результати: Даша Астаф'єва показала, як схудла за дев'ять днів "Підмочила репутацію": Даша Астаф'єва поділилася милими дитячими фото
Теги: Даша Астаф'єва
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top