"Хороша техніка": Даша Астаф'єва вразила шанувальників новим талантом

Користувачі пишуть компліменти співачці на її сторінці в соцмережі

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка зараз активно худне, здивувала своїх шанувальників новим талантом. Виявляється, виконавиця любить малювати картини. Вона професійно зайнялася мистецтвом живопису. Знаменитість опублікувала на сторінці Instagram одну з своїх робіт.

"Одна з моїх улюблених робіт. Я рада, що вона знайшла свого щасливого володаря, і буде радувати його дім", - написала під фото Даша.

Фото: Робота Астаф'євої (instagram.com/da_astafiev)

Шанувальники співачки захоплювалися її талантом і написали їй безліч компліментів.

"Дуже гарна робота! На простому, в холодних тонах, божественна постать", - написала iraradugaa8.

"Круто. Це автопортрет? Якщо можна так висловитися", - відреагував customportrait.

"Хороша техніка", - похвалила kristi_nedashkovska.

"Даша, а я милуюся ще і фоном, він такий грубий і холодний, підкреслює ніжність і оголену беззахисність, ось дуже хороша робота і така.. прикрасить дім", - написала draw_it_now.

"Кожному чоловікові по такій картині, і жінки перестануть ходити, їх будуть носити все життя на руках", - прокоментував neustroev.eduard.

"Так а хто на фото?" - поцікавився vadymtimchenko.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як раніше писав Styler, Даша Астаф'єва показала, як схудла за дев'ять днів.