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"Хорошая техника": Даша Астафьева поразила поклонников новым талантом

STYLERЗвёзды        20.03.2018 - 22:50
Фото: Даша Астафьева (instagram.com-da_astafieva)
Фото: Даша Астафьева (instagram.com-da_astafieva)

Пользователи пишут комплименты певице на ее странице в соцсети

Украинская певица Даша Астафьева, которая сейчас активно худеет, удивила своих поклонников новым талантом. Оказывается, исполнительница любит рисовать картины. Она профессионально занялась искусством живописи. Знаменитость опубликовала на странице в Instagram одну из своих работ.

"Одна из моих любимых работ. Я рада, что она нашла своего счастливого обладателя, и будет радовать его дом", - написала под фото Даша.

Фото: Работа Астафьевой (instagram.com/da_astafiev)

Поклонники певицы восхитились ее талантом и написали ей множество комплиментов.

"Очень красивая работа! На простом, в холодных тонах, божественная фигура", - написала iraradugaa8.

"Круто. Это автопортрет? Если можно так выразиться", - отреагировал customportrait.

"Хорошая техника", - похвалила kristi_nedashkovska.

"Даша, а я любуюсь еще и фоном, он такой грубый и холодный, подчеркивает нежность и обнаженную беззащитность, вот очень хорошая работа и такая.. украсит дом", - написала draw_it_now.

"Каждому мужчине по такой картине, и женщины перестанут ходить, их будут носить всю жизнь на руках", - прокомментировал neustroev.eduard.

"Так а кто на фото?" - поинтересовался vadymtimchenko.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как ранее писал Styler, Даша Астафьева показала, как похудела за девять дней.

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Теги: Даша Астафьева
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