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"І ніяких страждань": Анастасія Приходько зробила гучну заяву про свій статус

STYLERЗірки        30.06.2018 - 18:30
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Анастасія Приходько натякнула шанувальникам на розрив відносин

Визнана українська артистка, виконавиця Анастасія Приходько нещодавно опублікувала новий пост в соціальній мережі Instagram. У підписі до фотографії вона натякнула на те, що тепер вона не перебуває у відносинах. У коментарях до події Приходько не соромилася у виразах.

"Жінка відчуває щастя тільки тоді, коли вона одна! Я зрозуміла що сталося, і чому реальність і я були окремо! Тепер я хочу бути "forever alone" !!!! Тоді все буде добре, з душею, думками, і ніяких еб*чих страждань! За*бало мене!))) Я тепер щаслива і вільна! Треба відзначити цю справа)", — написала співачка у підписі до світлини.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/prykhodko_official

Фото: (instagram.com/prykhodko_official)

У коментарях до публікації шанувальники артистки розділили її печаль і висловили слова підтримки.

"Як же мені це знайомо...", "Що сталося, Настя?", "Ох нічого собі", "Що за справи? Аж заматюхалася Настя)", "Золоті слова!", "Знайоме...", "Може нам вдасться урізноманітнити ваш гіркий досвід?!", "Прям згодна як ніколи", "Це ж треба, як тебе дістали(( тримайся", — прокоментували публікацію користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, що відома українська співачка Анастасія Приходько анонсувала судове засідання у справі про агітаційний ролик, в якому незаконно використовували її ім'я, прізвище та обличчя.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Приходько, Анастасія Приходько
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