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"И никаких страданий": Анастасия Приходько сделала громкое заявление о своем статусе

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 18:30
Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)
Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Анастасия Приходько намекнула поклонникам на разрыв отношений

Признанная украинская артистка, исполнительница Анастасия Приходько недавно опубликовала новый пост в социальной сети Instagram. В подписи к фотографии она намекнула на то, что теперь она не состоит в отношениях. В комментариях к произошедшему Приходько не стеснялась в выражениях.

"Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone" !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких еб*чих страданий! За*бало меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело)", — написала певица в подписи к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/prykhodko_official

Фото: (instagram.com/prykhodko_official)

В комментариях к публикации поклонники артистки разделили ее печаль и выразили слова поддержки.

"Как же мне это знакомо...", "Что случилось, Настя?", "Ох ничего себе", "Что за дела? Аж заматюкалась Настя)", "Золотые слова!", "Знакомо...", "Может нам удастся разнообразить ваш горький опыт?!", "Прям согласна как никогда", "Это ж надо, как тебя достали(( держись", — прокомментировали публикацию пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/prykhodko_official

Напомним, что известная украинская певица Анастасия Приходько анонсировала судебное заседание по делу об агитационном ролике, в котором незаконно использовали ее имя, фамилию и лицо.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Приходько, Анастасия Приходько
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