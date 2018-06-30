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"Йти рівно!": Ані Лорак зарядила позитивом фанатів

STYLERЗірки        30.06.2018 - 11:18
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка вразила фанатів своїм виглядом

Українська співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в Росії, зарядила своїх шанувальників позитивом. Фотографію співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка Ані Лорак опублікувала нову фотографію зі своєї фотосесії. На ній зірка в облягаючий блискучий сукні-сорочці, зовсім короткій.

"Дивитися прямо! Йти рівно! З посмішкою всередині! Позитивного, світлого дня!", - такий підписом до фото зарядила співачка Ані Лорак своїх шанувальників.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

Фанати прийшли в захват від цього знімка і написали співачці багато теплих слів.

"Відпадна краса!", "Спасибі, наша любов Ані Лорак за хороші слова і як завжди - фото. Чернівці люблять тебе і чекають, наша Діва", - написали шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Красоточка. Ані Лорак, Ви просто чудова", "Яка ви красива, Кароліночка! І вам доброго дня", - подякували фанати співачці.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Прекрасного дня. Зарядили позитивом", "Ооо, яка ви красива", - захоплюються передплатники зовнішністю співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Неймовірна. Дякуємо за мотивуючі слова", "Мотиватор наш. Доброго ранку, красуня. Гарного вам дня та чудового настрою", - написали фанати.

До речі, Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в супроводі відомої української співачки.

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, прийшла на вечірку в Києві, де зустрілася з багатьма зірками. Про це свідчать фотографії в соцмережі.

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Теги: співачка, Ані Лорак
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