"Идти ровно!": Ани Лорак зарядила фанатов позитивом

Певица поразила фанатов своим видом

Украинская певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в России, зарядила своих поклонников позитивом. Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица Ани Лорак опубликовала новую фотографию из своей фотосессии. На ней звезда в облегающем блестящем платье-рубашке, совсем коротком.

"Смотреть прямо! Идти ровно! С улыбкой внутри! Позитивного, светлого дня!", - такой подписью к фото зарядила певица Ани Лорак своих поклонников.

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

Фанаты пришли в восторг от этого снимка и написали певице много теплых слов.

"Отпадная красота!", "Спасибо, наша любовь Ани Лорак за хорошие слова и как всегда - фото. Черновцы любят тебя и ждут, наша Дива", - написали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Красоточка. Ани Лорак, Вы просто замечательная", "Какая вы красивая, Каролиночка! И вам хорошего дня", - поблагодарили фанаты певицу.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Прекрасного дня. Зарядили позитивом", "Ооо, какая вы красивая", - восторгаются подписчики внешностью певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Невероятная. Спасибо за мотивирующие слова", "Мотиватор наш. Доброе утро, красавица. Хорошего вам дня и прекрасного настроения", - написали фанаты.

Кстати, Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в сопровождении известной украинской певицы.

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, пришла на вечеринку в Киеве, где встретилась со многими звездами. Об этом свидетельствуют фотографии в соцсети.

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