Фото: Іриша Блохіна (facebook.com/ireesha)

Стала відома стать дитини

Відома українська спортсменка, тренер збірної України з художньої гімнастики Іриша Блохіна стала мамою вдруге. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Блохіна повідомила, що її дочка Габріель Бринзак з'явилася на світ в середу, 19 липня.

"Ласкаво просимо в світ Габріель Бринзак. Народилася 18.07.18. Від рук і серця до богів наших", - написала співачка на своїй сторінці.

Скріншот фото (instagram.com/ireesha_b)

Нагадаємо, в сім'ї відомої спортсменки Іріши Блохіної та її чоловіка бізнесмена Олексія Бринзака це вже друга дитина. Три роки тому Іриша Блохіна народила дівчинку, яку назвали Жаклін.

До речі, Блохіна розповіла, що Жаклін разом з мамою займається спортом.

"Вона готова. Вона вже зі мною робить тренування: віджимається і в планці варто. Каже: "Мені знадобляться сили для бейбі", - розповіла Іриша.

Спортсменка зізналася, що у неї є спеціальна коробка, в якій вона зберігає речі Жаклін, пов'язані з її народженням і першим роком життя: одяг, в якій дитину виписали з пологового будинку, перші шкарпетки і перші рукавички, сукні в якому Жаклін святкувала свій перший рік і свічка з іменинного торта.

Крім того, Іриша Блохіна повідомила, що веде спеціальний щоденник.

Відео: video.rbc.ua