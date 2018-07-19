Фото: Ириша Блохина (facebook.com/ireesha)

Стал известен пол ребенка

Известная украинская спортсменка, тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина стала мамой во второй раз. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Блохина сообщила, что ее дочь Габриель Брынзак появилась на свет в среду, 19 июля.

"Добро пожаловать в мир Габриэль Брынзак. Родилась 18.07.18. От рук и сердца богов до наших", - написала спортсменка на своей странице.

Скриншот фото (instagram.com/ireesha_b)

Напомним, в семье известной спортсменки Ириши Блохиной и ее мужа бизнесмена Алексея Брынзака это уже второй ребенок. Три года назад Ириша Блохина родила девочку, которую назвали Жаклин.

Кстати, Блохина рассказала, что Жаклин вместе с мамой занимается спортом.

"Она готова. Она уже со мной делает тренировки: отжимается и в планке стоит. Говорит: "Мне понадобятся силы для бейби", - рассказала Ириша.

Спортсменка призналась, что у нее есть специальная коробка, в которой она хранит вещи Жаклин, связанные с ее рождением и первым годом жизни: одежда, в которой малышку выписали из роддома, первые носочки и первые варежки, платье в котором Жаклин праздновала свой первый год и свечка с именинного торта.

Кроме того, Ириша Блохина сообщила, что ведет специальный дневник.

Видео: video.rbc.ua