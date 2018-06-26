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"Іронія долі": у Москві пограбували відому російську артистку

STYLERЗірки        26.06.2018 - 13:59
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Зірка зазначила, що злодія так і не знайшли

В самому центрі Москви, на Садовому кільці пограбували відому російську артистку Марію Миронову. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Марія Миронова (lenkom.ru)

"Друзі, мене сьогодні пограбували прямо на Садовому кільці. Іронія долі. Будьте пильні!" — написала Миронова, додавши до посту хештег #ворнайдись.

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

В коментарях Марія додала, що вже написала заяву про пограбування в поліцію, довгий час провівши у відділенні.

"У ментовці півночі. Всі допомогли! Злодій не спійманий", — зазначила вона.

Скріншот коментарів (instagram.com/mariya_mironova_actress)

Пользоваетли соцмережі зазначили, що дійсно в цьому пограбуванні є якась "іронія долі", адже Миронова зіграла в популярному російському серіалі "Садове кільце".

Скріншот коментарів (instagram.com/mariya_mironova_actress)

Підписники закликали артистку не засмучуватися, адже найголовніше те, що вона сама не постраждала.

Скріншот коментарів (instagram.com/mariya_mironova_actress)

Марія Миронова - радянська і російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії, лауреат низки престижних театральних і кінопремій, член Громадської палати Москви.

Миронова - дочка радянських акторів Андрія Миронова і Катерини Градової.

Вона знялася в таких фільмах, як "Нічний дозор", "Денний дозор", "Салют-7", "Статський радник" і "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна", а також в серіалах "Доктор Ріхтер", "Батьківщина" і "Садове кільце".

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви музиканти заспівали відому українську народну пісню.

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Теги: российские артисты, ограбление
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