Спокусниця: Камалія вбила наповал відвертим декольте у новому відео

Кадр з відео

Артистка приміряла новий образ у відеороботі

Українська співачка Камалія випустила кліп на пісню "Самба Тропікана". Артистка з'явилася в сексуальному образі фатальної спокусниці. Її шанувальники із захопленням зустріли зміни у зовнішньому образі, засипав компліментами в коментарях.

"Самба Тропікана" — це, безумовно, старт для мене іншої. Зараз ми готуємо абсолютно нову концертну програму. Впевнена, такою KAMALIYA ви не просто не бачили, але й не уявляли собі!" - коментує зірка.

Камалія з'явилася у відео з відвертим декольте, що вбило наповал багатьох її фанів. Зазначимо, що режисером кліпу виступила Олена Вінярська.

"У цій відеороботі мені захотілося показати її схожою на дику кішку! Так і латиноамериканські ритми композиції дуже цьому сприяли", - сказала Винярська.

Відео: KAMALIYA - Самба Тропікана (YouTube/KAMALIYA)

В коментарях співачку розхвалили за різку зміну в образі.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, Камалія одружена з британсько-українським підприємцем пакистанського походження Мохаммадом Захуром. Пара виховує двох дочок. Як чоловік відреагував на таке несподіване перевтілення Камалії - не відомо.

Фото: Камалія з сім'єю (instagram.com/kamaliyaofficial)

Раніше Камалія похвалилася червоним дипломом і планами на майбутнє.

Також вона показала своїм шанувальникам, як виглядала у 16 років.

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