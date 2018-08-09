Искусительница: Камалия сразила наповал откровенным декольте в новом видео

Кадр из видео

Артистка примерила новый образ в видеоработе

Украинская певица Камалия выпустила клип на песню "Самба Тропікана". Артистка появилась в сексуальном образе роковой искусительницы. Ее поклонники с восторгом встретили изменения во внешнем образе, засыпав комплиментами в комментариях.

"Самба Тропікана" — это, безусловно, старт для другой меня. В настоящий момент мы готовим абсолютно новую концертную программу. Уверена, такой KAMALIYA вы не просто не видели, но и не представляли себе!" - комментирует звезда.

Камалия появилась в видео с откровенным декольте, что сразило наповал многих ее фанов. Отметим, что режиссером клипа выступила Елена Винярская.

"В этой видеоработе мне захотелось показать ее похожей на дикую кошку! Да и латиноамериканские ритмы композиции очень этому способствовали", - сказала Винярская.

Видео: KAMALIYA - Самба Тропікана (YouTube/KAMALIYA)

В комментариях певицу расхвалили за резкую перемену в образе.

Скриншоты комментариев

Напомним, Камалия замужем за британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. Пара воспитывает двух дочерей. Как супруг отреагировал на столь неожиданное перевоплощение Камалии - не известно.

Фото: Камалия с семьей (instagram.com/kamaliyaofficial)

Ранее Камалия похвасталась красным дипломом и планами на будущее.

Также она показала своим поклонникам, как выглядела в 16 лет.

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