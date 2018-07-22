"Побитий і пограбований": популярний репер потрапив на лікарняне ліжко (фото)

Фото: 6ix9ine (instagram.com/6ix9ine)

Молодий виконавець повертався додому після концерту

У Сполучених Штатах на лікарняному ліжку опинився популярний реп-виконавець, який повертався додому після концерту. Про це повідомляє Telegram-канал Super.

"22-річний Даніель Ернандес, більш відомий під псевдонімом 6ix9ine, повертався додому в чотири години ранку після зйомок кліпу, його машину підрізали троє озброєних бойовиків. Грабіжники завдали кілька ударів, посадили виконавця на заднє сидіння і зажадали віддати їм всі коштовності та гроші. У разі недотримання умов злочинці обіцяли вбити репера", - йдеться в повідомленні.

Фото: репер знаходиться в лікарні (tmz.com)

Більш того, на викраденні грабіжники не зупинилися, приїхавши через деякий час до будинку "сикснайна".

"Вони взяли коштовності приблизно на 750 тисяч доларів і близько 20 тисяч готівкою. У цей момент в будинку перебувала дочка репера і його дівчина, але вони не постраждали", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Після цього вони намагалися вивезти співака в невідомому напрямку, однак йому вдалося втекти. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом медиків та правоохоронців.

Нагадаємо, офіс Шерифа округу Бровард (The Broward County Sheriff's Office) в американському штаті Флорида затримала другого підозрюваного у справі вбивства відомого репера Джасея Дуейна Онфроя. Музикант також відомий під псевдонімом XXXTentacion.

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