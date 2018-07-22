"Избит и ограблен": популярный рэпер угодил на больничную койку (фото)

Фото: 6ix9ine (instagram.com/6ix9ine)

Молодой исполнитель возвращался домой после концерта

В Соединенных Штатах на больничной койке оказался популярный рэп-исполнитель, который возвращался домой после концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

"22-летний Даниэль Эрнандес, Более известный под псевдонимом 6ix9ine, возвращался домой в четыре часа утра после съемок клипа, его машину подрезали трое вооруженных боевиков. Грабители нанесли несколько ударов, посадили исполнителя на заднее сидение и потребовали отдать им все драгоценности и деньги. В случае несоблюдения условий преступники обещали убить рэпера", - говорится в сообщении.

Фото: рэпер находится в больнице (tmz.com)

Более того, на похищении грабители не остановились, приехав спустя некоторое время к дому "сикснайна".

"Они взяли драгоценности примерно на 750 тысяч долларов и около 20 тысяч наличными. В этот момент в доме находилась дочь рэпера и его девушка, но они не пострадали", - подчеркивается в тексте сообщения.

После этого они пытались увезти певца в неизвестном направлении, однако ему удалось сбежать. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей и правоохранителей.

Напомним, офис Шерифа округа Бровард (The Broward County Sheriff's Office) в американском штате Флорида задержал второго подозреваемого по делу убийства известного рэпера Джасея Дуэйна Онфроя. Музыкант также известен под псевдонимом XXXTentacion.

Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия (video.rbc.ua)