В США задержан еще один подозреваемый в убийстве популярного рэпера XXXTentacion

Фото: Джасей Дуэйн Онфрой (heightline.com facebook)

Предполагаемый стрелок арестован

Офис Шерифа округа Бровард (The Broward County Sheriff's Office) в американском штате Флорида задержал второго подозреваемого по делу убийства известного рэпера Джасея Дуэйна Онфроя. Музыкант также известен под псевдонимом XXXTentacion. Об этом сообщается на официальной странице полиции в Twitter.

"Стрелок по делу убийства рэпера арестован", - написано в публикации.

Задержанный – Майкл Боатрай. Ранее он уже был фигурантом одного дела о наркотиках.

Джасей Дуэйн Онфрой был популярным американским рэпером. Его дебютный альбом "17" вышел 25 августа 2017 года. Пластинка заняла второе место в чарте Billboard 200. Следующий альбом исполнителя "?" возглавил рейтинг в 2018 году.

18 июня 2018 года он получил пулевое ранение, когда выходил из своего мотосалона. Артист впал в кому и вскоре скончался в больнице, куда был срочно доставлен.

В сети вышел посмертный клип рэпера XXXTentacion, на песню "Sad". Он вышел 28 июня на официальном YouTube-канале музыканта. За день видео набрало более 2 млн просмотров. В клипе показано, как рэпер встает из гроба и борется с самим собой.

Видео: клип на песню "Sad" (youtube.com/xxxtentacion)

Напомним, легендарный британский музыкант Элвис Костелло сообщил о смертельной болезни. Ему пришлось отменить оставшиеся концерты, которые должны были пройти в рамках его европейского турне.

Рекомендуем к просмотру: