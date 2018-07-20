Змінила моє життя: українська зірка Голлівуду показала раритетне фото

Скріншот фото (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Зірка вважає, що ця фотографія змінила все її життя

Відома українська актриса, яка стала зіркою Голлівуду, Ольга Куриленко показала фанатам фотографію, з якої почалася її кар'єра. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Французька кіноактриса і модель, яка народилася і виросла в Україні, розповіла, що саме з цієї фотографії почалася її кар'єра. Вона відправила цей знімок в Московське модельне агентство в 1992-1993 році, коли їй було всього 13 років. Після цього Куриленко запросили на проби, з яких і почалася її кар'єра моделі.

Сама фотографія зроблена так, як це було популярно в ті роки. Дівчина сидить впівоберта. У неї відкриті плечі, а на голові чудова зачіска з завитків. І хоча на фотографії зірка зовсім ще дитина, з сучасним виглядом її пов'язує погляд, який відразу дає зрозуміти, що це саме Куриленко.

"Цю фотографію я послала в Московське модельне агентство коли мені було 13/14 років, і мене запросили на проби. Ця фотографія змінила все моє життя!" - так підписала фотографію зірка.

Скріншот фото (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в Бердянську Запорізької області. Батьки розлучилися і дівчинку виховувала мама і бабуся.

Коли Ользі було всього 16 років, вона переїхала в Париж і почала працювати, як модель, уклавши контракти з модельними агентствами.

У 2005 році відбувся її дебют в кіно. Вона знялася в малобюджетному фільмі французького режисера Діани Бертран "Перст любові", а вже в 2006 до неї прийшла популярність після зйомок у фільмі "Париж, я люблю тебе".

У 2008 її вибрали на роль дівчини Джеймса Бонда для зйомок в черговому фільмі про культового агента 007. У 2010 вона знялася в гучному фільмі "Аватар".

У 2000 році Ольга змінила громадянство на французьке і вийшла заміж за фотографа Седріка ван Моля, але шлюб тривав недовго.

У 2015 вона народила сина Олександра Марка Гораціо від союзу з підприємцем Максом Беницем.

До речі, голлівудська зірка з України прикрасила обкладинку модного глянцю.

Відео: РБК-Україна