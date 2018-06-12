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Зґвалтовану Вайнштейном актрису звинуватили в самогубстві шеф-кухаря

STYLERЗірки        12.06.2018 - 15:28
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Хлопець Азії Ардженто наклав на себе руки

Актрису Азія Ардженто, яка зустрічалася з шеф-кухарем і телеведучим Ентоні Бурденом, що вчинив самогубство, звинувачують в тому, що її поведінка могла стати причиною трагедії. Про це повідомляє TMZ.

Ардженто запідозрили в зраді 61-річному Бурдену, оскільки після повідомлень про його смерть в мережі з'явилися її знімки з французьким журналістом. На фото вони тримаються за руки і обіймаються.

Подруга Ардженто актриса Роуз МакГоуен вважає, що вона не винна в смерті коханого. МакГоуен зазначила, що Ардженто і Бурден довгий час перебували в депресії і думали про смерть, але її подруга змогла вийти з цього стану. "Багато в чому це був його власний вибір", - додала вона.

Зірка "Зачарованих" також сказала, що фотографії Ардженто з іншим чоловіком не могли зачепити Бурдена. "Ентоні і Азія перебували в вільних стосунках, вони любили поза межами традиційних стосунків", - сказала артистка.

Раніше Ардженто розповіла, що Вайнштейн згвалтував її, коли їй був 21 рік.

Нагадаємо, що зірку серіалу "Зачаровані" підозрюють в зберіганні кокаїну.

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Теги: самоубийство, актриса, суицид, шеф-повар
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