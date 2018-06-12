Изнасилованную Вайнштейном актрису обвинили в суициде шеф-повара

Парень Азии Ардженто совершил суицид

Актрису Азию Ардженто, которая встречалась с совершившим суицид шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом, обвиняют в том, что ее поведение могло стать причиной самоубийства. Об этом сообщает TMZ.

Ардженто заподозрили в измене 61-летнему Бурдену, поскольку после сообщений о его смерти в сети появились ее снимки с французским журналистом. На фото они держатся за руки и обнимаются.

Подруга Ардженто актриса Роуз Макгоуэн считает, что она не виновата в смерти возлюбленного. Макгоуэн отметила, что Ардженто и Бурден долгое время находились в депрессии и думали о смерти, но ее подруга смогла выйти из этого состояния. "Во многом это был его собственный выбор", — добавила она.

Звезда "Зачарованных" также сказала, что фотографии Ардженто с другим мужчиной не могли задеть Бурдена. "Энтони и Азия находились в свободных отношениях, они любили вне границ традиционных отношений", - сказала артистка.

Ранее Ардженто рассказала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

Напомним, что звезду сериала "Зачарованные" подозревают в хранении кокаина.