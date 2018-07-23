"Дивовижні дітки": Максим Галкін зворушив шанувальників дивовижним відео своїх дітей

Фото: Максим Галкін з донькою Лізою (instagram.com/maxgalkinru)

Знаменитість показав підростаючих артистів

Відомий російський пародист Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео своїх підростаючих дітей-артистів Єлизавети і Гаррі, яким дуже розчулив своїх підписників.

Позитивні і милі діти виконували на камеру свої вигадані пісні і показали, як вже цікаво танцюють.

"Співають вже якісь свої пісні, танцюють свої танці, працюють з уявними предметами, а так хотілося, щоб хоч хтось у родині не був артистом", - підписав публікацію артист.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Июл 2018 в 1:49 PDT

Відео: діти Максима Галкіна (instagram.com/maxgalkinru)

Шанувальники в захваті від Гаррі і Лізи. Вони сказали, що у артиста прекрасні діти і дуже славні.

"Дівчинка просто кадр", "Які прекрасні діти, міцного їм здоров'я", "Дітки розумні. А тато молодець!", "Дивовижні дітки", "Неможливо не бути артистом з такими батьками", "Які славні, смішні!", "Лапусики, затискала б!" "А у Гарріка все як у тата: концерт дві години, живий звук, співає різними мовами, тільки жартів ще не вистачає, але це попереду...", "Ох, які ж славні ці діточки, не намилуєшся"", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

До речі, популярна співачка Надія Дорофєєва і відомий виконавець MONATIK з'явилися на обкладинці липневого номера популярного українського журналу. У ньому також розмістили інтерв'ю з зірками і фотосесію артистів, яка проходила у Франції.

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