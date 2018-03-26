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Відома актриса прокоментувала скандал навколо гендерної різниці в зарплатах

STYLERЗірки        26.03.2018 - 18:50
Фото: Netflix
Фото: Netflix

Клер Фой висловилася про скандал

Англійська актриса Клер Фой, відома роллю Єлизавети II в серіалі "Корона", зізналася, що не збиралася влаштовувати скандал через нерівну оплату праці в порівнянні з її колегою по проекту Меттом Смітом. Через скандал шанувальники шоу закликали Сміта пожертвувати частину гонорару в підтримку боротьби з сексуальними домаганнями. Про це повідомляє Variety.

"Я не здивована інтересу публіки до цієї історії, так як це все ж був проект, в центрі сюжету якого жінка. Мене не дивує, що глядачі, які прочитали про це, подумали: "А це і правда дивно". Але і я, і Метт відчуваємо себе не дуже комфортно, опинившись зовсім проти нашої волі в епіцентрі подій", - сказала актриса.

Студія Left Bank Pictures, яка займалася зйомками "Корони", звернулася до Фой і Сміту з вибаченнями. "Ми хочемо вибачитися перед Клер Фой і Меттом Смітом, блискучими акторами і нашими друзями, які опинилися в центрі медіа-шторму на цьому тижні і зовсім не зі своєї вини. Клер і Метт - неймовірно обдаровані актори, які разом з іншими учасниками "Корони" невпинно працювали, щоб вдихнути життя в наших персонажів", - наголошується в офіційній заяві.

Нагадаємо, що Марго Роббі стане продюсером нової екранізації Шекспіра.

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Теги: актриса, зарплата, сериалы
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