Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Відома співачка скасувала всі концерти через хворобу

STYLERЗірки        22.03.2018 - 19:48
Фото: Селін Діон (facebook.com scmp)
Фото: Селін Діон (facebook.com scmp)

Артистка лягає на операцію

49-річна співачка з Канади Селін Діон скасувала всі концерти з-за своєї хвороби. На її сторінці в соцмережі з'явилося повідомлення про те, що виступи (в США) не відбудуться, так як вона лягає на операцію.

Як виявилося, в останні півтора Діон страждала від проблеми з вухом, з-за яких їй було вкрай важко співати. Лікування полягало у використанні різних вушних крапель, але нещодавно ліки перестали допомагати. Тому було прийнято рішення вдатися до "мінімально інвазивної хірургічною процедурою".

Фото: Селін Діон (facebook.com/pg/celinedio)

"Ми з жалем повідомляємо вас про те, що виступи Селін в The Colosseum в Caesars Palace, заплановані на 27 березня - 18 квітня, були скасовані. У Селін погіршився стан здоров'я через проблеми, які виникли в середньому вусі, що спровокували порушення слуху і ускладнили спів", - пояснюють в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/celinedion)

Діон принесла вибачення своїм глядачам через скасування шоу. Концерти повинні поновитися з 22-го травня.

Нагадаємо, що легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО.

Юлія Думанська розповіла про своє цікаве положення Весняне оновлення: в групі SELFY поповнення
Теги: концерт, співачка
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top