Відома співачка скасувала всі концерти через хворобу

Артистка лягає на операцію

49-річна співачка з Канади Селін Діон скасувала всі концерти з-за своєї хвороби. На її сторінці в соцмережі з'явилося повідомлення про те, що виступи (в США) не відбудуться, так як вона лягає на операцію.

Як виявилося, в останні півтора Діон страждала від проблеми з вухом, з-за яких їй було вкрай важко співати. Лікування полягало у використанні різних вушних крапель, але нещодавно ліки перестали допомагати. Тому було прийнято рішення вдатися до "мінімально інвазивної хірургічною процедурою".

Фото: Селін Діон (facebook.com/pg/celinedio)

"Ми з жалем повідомляємо вас про те, що виступи Селін в The Colosseum в Caesars Palace, заплановані на 27 березня - 18 квітня, були скасовані. У Селін погіршився стан здоров'я через проблеми, які виникли в середньому вусі, що спровокували порушення слуху і ускладнили спів", - пояснюють в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/celinedion)

Діон принесла вибачення своїм глядачам через скасування шоу. Концерти повинні поновитися з 22-го травня.

Нагадаємо, що легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО.