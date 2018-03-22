"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО

Актриса рассказала трогательную историю об украинском военном

Легендарная актриса и народная артистка Украины Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает военных на Донбассе и продолжает ездить в зону АТО. Об этом она сообщила в интервью изданию "Спецкор".

Во время визита в Сумы, в рамках театрального фестиваля "Чеховфест", Ада Роговцева поделилась с сумчанами сокровенным: трагической историей личной жизни и воспоминаниями о выступлениях на передовой в АТО.

Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

"Ближе всего к линии огня мы были где-то за 14 километров. Почему я все время езжу к мальчикам на передовую? Я знаю, ежеминутно любая мама может получить известие, что ее сына уже нет. Я рассказываю одну историю очень часто, потому что она мне болит. Когда-то на День независимости мы приехали со спектаклем в один из батальонов туда, в зоне АТО. Солдатики выстроились в ряд, чтобы нас поздравить", - сказала артистка.

"И среди всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях. Я тогда спросила у командира батальона, почему он с таким ранением не дома, и узнала, что этот солдат - лучший боец ​​здесь. Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь. Вот именно из-за таких мальчиков я езжу в зону АТО. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть", - резюмировала Рогвцева.

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