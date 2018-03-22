Известная певица отменила все концерты из-за болезни

Артистка ложится на операцию

49-летняя певица из Канады Селин Дион отменила все концерты из-за своей болезни. На ее странице в соцсети появилось сообщение о том, что выступления (в США) не состоятся, так как она ложится на операцию.

Как оказалось, в последние полтора Дион страдала от проблем с ухом, из-за которых ей было крайне трудно петь. Лечение заключалось в использовании различных ушных капель, но недавно лекарства перестали помогать. Поэтому было принято решение прибегнуть к "минимально инвазивной хирургической процедуре".

Фото: Селин Дион (facebook.com/pg/celinedio)

"Мы с сожалением информируем вас о том, что выступления Селин в The Colosseum в Caesars Palace, запланированные на 27 марта - 18 апреля, были отменены. У Селин ухудшилось состояние здоровья из-за проблем, которые возникли в среднем ухе, спровоцировавших нарушения слуха и усложнили пение", - объясняют в сообщении.

Скриншот (facebook.com/celinedion)

Дион принесла извинения своим зрителям из-за отмены шоу. Концерты должны возобновиться с 22-го мая.

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