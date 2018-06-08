Відома українська телеведуча готується стати мамою в четвертий раз

Ведуча додала, що не збирається йти у декрет і продовжить працювати

Відома українська актриса і телеведуча Валентина Хамайко чекає четверту дитину. Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я завжди відверта з глядачем, тому я вирішила не приховувати. Вже третина строку пройшла. Тому, відкриємо вам наш маленький секрет, що нас тепер в родині буде більше. Ми ще не знаємо хто. Ми чекаємо бейбіка", - сказала Валентина.

За словами ведучої, четверта за рахунком вагітність була запланованою.

Фото: Валентина Хамайко та її діти (1plus1.ua)

Народити ще одну дитину Валентину вмовляли чоловік і син, і вона нарешті погодилася.

Ведуча додала, що не збирається йти у декрет і продовжить працювати.

Фото: Валентина Хамайко (facebook.com 1plus1.Khamaiko)

"Четвертій дитині чоловік зрадів ще більше, мені здається, ніж першій ... а для мене це стало великою підтримкою і розвіяло всі переживання! Кожна дитина для мене як вчитель. І ми щасливі появи нового життя в нашій родині! Всі переживання з приводу того, як все встигнути ... відійшли самі собою, а натомість прийшла впевненість і внутрішній спокій! Як жінку мене радує реакція чоловіка і старших дітей: усмішка не сходить з їх осіб як тільки мова заходить про малюка", - розповіла Валя.

Відео: Валентина Хамайко вагітна (1plus1.ua)

Варто відзначити, що 36-річна телезірка вже виховує трьох дітей: 9-річну Соломію, 7-річного Михайлика і 5-річну Мирославу. Чоловіком телезірки є банкір, бізнесмен, спортсмен Андрій Оністрат.

Раніше повідомлялося, що українська співачка і телезірка Регіна Тодоренко вперше відреагувала на чутки про свою вагітність.

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