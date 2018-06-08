Известная украинская телеведущая готовится стать мамой в четвертый раз

Ведущая добавила, что не собирается уходить в декрет и продолжит работать

Известная украинская актриса и телеведущая Валентина Хамайко ждет четвертого ребенка. Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я всегда откровенна со зрителем, поэтому я решила не скрывать. Уже треть срока прошла. Поэтому, откроем вам маленький наш секрет, что нас теперь в семье будет больше. Мы еще не знаем кто. Мы ждем бейбика", - сказала Валентина.

По словам ведущей, четвертая по счету беременность была запланированной.

Фото: Валентина Хамайко и ее дети (1plus1.ua)

Родить еще одного ребенка Валентину уговаривали супруг и сын, и наконец она согласилась.

Ведущая добавила, что не собирается уходить в декрет и продолжит работать.

Фото: Валентина Хамайко (facebook.com 1plus1.Khamaiko)

"Четвертому ребенку муж обрадовался еще больше, мне кажется, чем первому ... а для меня это стало большой поддержкой и развеяло все переживания! Каждый ребенок для меня как учитель. И мы счастливы появлению новой жизни в нашей семье! Все переживания по поводу того как все успеть ... отошли сами собой, а взамен пришла уверенность и внутреннее спокойствие! Как женщину меня радует реакция мужа и старших детей: улыбка не сходит с их лиц как только речь заходит о малыше", - рассказала Валя.

Видео: Валентина Хамайко беременна (1plus1.ua)

Стоит отметить, что 36-летняя телезвезда уже воспитывает троих детей: 9-летнюю Соломию, 7-летнего Мишу и 5-летнюю Мирославу. Супругом телезвезды является банкир, бизнесмен, спортсмен Андрей Онистрат.

Ранее сообщалось, что украинская певица и телезвезда Регина Тодоренко впервые отреагировала на слухи о своей беременности.

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