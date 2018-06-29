Відомий американський репер дав уроки гри в футбол в Києві (відео)

Виконавець приїхав в столицю України заради концерту

Відомий татуйований американський репер Даніель Ернандес, відомий під псевдонімом 6ix9ine, приїхав до Києва і дав уроки гри в футбол. Відповідне відео виконавець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Репер приїхав на футбольне поле в Гідропарку і продемонстрував свої вміння з м'ячем.

"Збірна Мексики, я можу допомогти тобі перемогти Бразилію", - підписав він ролик.

Допис, поширений TATI OUT NOW LINK IN BIO (@6ix9ine_) 28 Чер 2018 р. о 7:28 PDT

Відео: 6ix9ine (instagram.com/6ix9ine_)

Батько 6ix9ine - мексиканець, а значить репер дійсно міг би виступати за збірну Мексики.

До Києва ж артист приїхав на свій концерт, який відбувся, у четвер, 28 червня.

Раніше відома реперша опублікувала інтимні фото.

Підписники артистки відреагували на знімки із захопленням і засипали її компліментами. "Будь ласка, поділися програмою своїх тренувань і дієтою! Мені потрібне таке ж тіло!" - писали вони.

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