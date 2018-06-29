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Известный американский рэпер дал уроки игры в футбол в Киеве (видео)

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 22:24
Фото: 6ix9ine (instagram.com/6ix9ine_)
Фото: 6ix9ine (instagram.com/6ix9ine_)

Исполнитель приехал в столицу Украины ради концерта

Известный татуированный американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine, приехал в Киев и дал уроки игры в футбол. Соответствующее видео исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

Рэпер приехал на футбольное поле в Гидропарке и продемонстрировал свои умения с мячом.

"Сборная Мексики, я могу помочь тебе победить Бразилию", - подписал он ролик.

 

 

Видео: 6ix9ine (instagram.com/6ix9ine_)

Отец 6ix9ine – мексиканец, а значит рэпер действительно мог бы выступать за сборную Мексики.

В Киев же артист приехал на свой концерт, который состоялся, в четверг, 28 июня.

Ранее известная рэперша опубликовала интимные фото.

Подписчики артистки отреагировали на снимки с восхищением и засыпали ее комплиментами. "Пожалуйста, поделись программой своих тренировок и диетой! Мне нужно такое же тело!" — писали они.

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Теги: рэпер, звезды
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