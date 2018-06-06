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Известная рэперша опубликовала интимные фото

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 15:21
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Игги Азалия поделилась откровенными пляжными снимками

Австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия опубликовала фото у бассейна в откровенном купальнике телесного цвета. Она позировала с обнаженной нижней частью груди и продемонстрировала прекрасное тело. Снимками рэперша поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики артистки отреагировали на снимки с восхищением и засыпали ее комплиментами. "Пожалуйста, поделись программой своих тренировок и диетой! Мне нужно такое же тело!" — писали они.

Фото: instagram.com/thenewclassic

"Я бы хотела выглядеть так же, как ты, но тогда мне будет некем вдохновляться. Ты богиня", — прокомментировала одна из поклонниц. Снимок получил уже более 300 тыс. лайков. 

Фото: instagram.com/thenewclassic

Напомним, что дочь Орнеллы Мути полностью обнажилась в провокационном видео.

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Теги: фото, рэп, звезда, рэпер, обнаженная фотосессия
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