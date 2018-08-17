Відомий французький співак вирішив стати громадянином України

Поль Манондіз (фото: facebook.com/paulmanandise)

Патріотизм і віра Поля Манондіза привели його до непростого, але дуже важливого рішення

Популярний французький вокаліст і композитор Поль Манондіз, який не так давно зняв кліп у наших полях, готовий прийняти українське громадянство.

Зазначимо, що артист живе в Україні вже три роки. За цей час Поль полюбив нову Батьківщину, і навіть присвятив їй патріотичний україномовний альбом "Мій рай", знайшов справжню українську берегиню - Ніну Матвієнко, кілька разів проїхався туром по всій країні і щиро полюбив Україну всім серцем.

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Зі слів самого виконавця, він готовий все своє життя присвятити Україні і це його остаточне рішення.

"Саме зараз я відчуваю, що в Україні, як ніколи, кожен свідомий громадянин повинен взяти участь у важливих питаннях країни, в її житті і навіть у виборах!" - написав Поль на своїй Facebook-сторінці.

Скріншот (facebook.com/paulmanandise)

Користувачі вітають таке рішення артиста.

"Низький уклін тобі, Поль! Ти вивчив українську мову, заспівав українські пісні, проживаєш в Україні! Ти молодець! Ти прийняв правильне рішення! Україна ще буде пишатися тобою! Слава Україні!" - написала Марина Андрищак.

Скріншот (facebook.com/paulmanandise)

Нагадаємо, нещодавно Поль Манондіз перепел відомий хіт українського артиста Олега Винника. Француз перевів хіт "Вовчиця" на французьку мову і сам його виконав.

Paul Manandise - Jeune Louve

Раніше Styler писав про те, що Манондіз зворушливо зізнався у любові Україні.