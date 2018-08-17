Известный французский певец решил стать гражданином Украины

Поль Манондиз (фото: facebook.com/paulmanandise)

Патриотизм и вера Поля Манондиза привели его к непростому, но очень важному решению

Популярный французский вокалист и композитор Поль Манондиз, который не так давно снял клип в наших полях, готов принять украинское гражданство.

Отметим, что артист живет в Украине уже три года. За это время Поль полюбил новую Родину, и даже посвятил ей патриотичный украиноязычный альбом "Мій рай", обрел настоящую украинскую берегиню - Нину Матвиенко, несколько раз проехал туром по всей стране и искренне полюбил Украину всем сердцем.

Paul Manandise та Анжеліка Рудницька - Люляй-Люляй

Со слов самого исполнителя, он готов всю свою жизнь посвятить Украине и это его окончательное решение.

"Именно сейчас я чувствую, что в Украине, как никогда, каждый сознательный гражданин должен принять участие в важных вопросах страны, в ее жизни и даже в выборах!" - написал Поль на своей Facebook-странице.

Скриншот (facebook.com/paulmanandise)

Пользователи приветствуют такое решение артиста.

"Низкий поклон тебе, Поль! Ты выучил украинский язык, спел украинские песни, проживаешь в Украине! Ты молодец! Ты принял правильное решение! Украина еще будет гордиться тобой! Слава Украине!" - написала Марина Андрыщак.

Скриншот (facebook.com/paulmanandise)

Напомним, недавно Поль Манондиз перепел известный хит украинского артиста Олега Винника. Француз перевел хит "Вовчиця" на французский язык и сам его исполнил.

Paul Manandise - Jeune Louve

Ранее Styler писал о том, что Манондиз трогательно признался в любви Украине.