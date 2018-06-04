"Як Моніка Беллуччі": Джамала здивувала модним образом (фото)

Співачку порівняли зі світовими знаменитостями
Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка нещодавно народила первістка, вразила шанувальників незвичним образом. Зірка поділилася новими фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
На знімку Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) постала в джинсах з розрізами на колінах і блискучій блузці. Шанувальники порівняли виконавицю зі знаменитими Шер і Монікою Беллуччі.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Красуня".
"Королева".
"Така Моніка Беллуччі тут".
"Схожа на Шер".
"Дуже гарне фото".
"Жінка мрії".
"Крута".
"Розкішна".
"Нереальна".
"Шикарний образ".
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
До речі, Джамала поділилася ніжним фото з сином у День захисту дітей.
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