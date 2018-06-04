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"Як Моніка Беллуччі": Джамала здивувала модним образом (фото)

STYLERЗірки        04.06.2018 - 09:38
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачку порівняли зі світовими знаменитостями

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка нещодавно народила первістка, вразила шанувальників незвичним образом. Зірка поділилася новими фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На знімку Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) постала в джинсах з розрізами на колінах і блискучій блузці. Шанувальники порівняли виконавицю зі знаменитими Шер і Монікою Беллуччі.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Красуня".

"Королева".

"Така Моніка Беллуччі тут".

"Схожа на Шер".

"Дуже гарне фото".

"Жінка мрії".

"Крута".

"Розкішна".

"Нереальна".

"Шикарний образ".

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, Джамала поділилася ніжним фото з сином у День захисту дітей.

Дізнайся більше про Джамалу (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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