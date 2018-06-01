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Джамала поделилась нежным фото с сыном в День защиты детей

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 15:48
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда процитировала выдающегося детского писателя

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала в День защиты детей, который отмечается 1 июня, поделилась нежным фото с маленьким сыном.  Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

На фото 34-летняя Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) обнимает своего двухмесячного сына Эмира-Рахмана. В комментарии к публикации звезда процитировала выдающегося американского детского писателя и мультипликатора, известного как Доктор Сьюз (Теодор Зойс Гайзель), из книги "Слон Хортон и город ктотов".

"Today is International Children's Day. "A person's a person, no matter how small" — Dr. Seuss (Сегодня Международный день детей. "Человек есть человек, неважно, насколько маленький" – Доктор Сьюз)", - написала исполнительница.

Фото: Джамала с сыном (facebook.com/jamalaofficial)

Стоит отметить, что фраза одного из самых известных в США детских писателей ранее использовалась как слоган организации, выступающей против абортов.

Скриншот поста (facebook.com/jamalaofficial)

Ранее Джамала поделилась нежным семейным фото.

Кстати, украинские звезды записали трогательное видео ко Дню защиты детей.

Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала, День защиты детей
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