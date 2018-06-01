Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Джамала поділилася ніжним фото з сином в День захисту дітей

STYLERЗірки        01.06.2018 - 15:48
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зірка процитувала видатного дитячого письменника

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала в День захисту дітей, який відзначається 1 червня, поділилася ніжним фото з маленьким сином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На фото 34-річна Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) обіймає свого двомісячного сина Еміра-Рахмана. У коментарі до публікації зірка процитувала видатного американського дитячого письменника і мультиплікатора, відомого як Доктор Сьюз (Теодор Зойс Гайзель), з книги "Слон Хортон і місто Хтовськ".

"Today is International Children's Day. "A person's a person, no matter how small"- Dr. Seuss (Сьогодні Міжнародний день дітей. "Людина є людина, неважливо, наскільки маленька" - Доктор Сьюз)", - написала виконавиця.

Фото: Джамала з сином (facebook.com/jamalaofficial)

Варто відзначити, що фраза одного з найвідоміших в США дитячих письменників раніше використовувалася як слоган організації, яка виступає проти абортів.

Скріншот поста (facebook.com/jamalaofficial)

Раніше Джамала поділилася ніжним сімейним фото.

До речі, українські зірки записали зворушливе відео до Дня захисту дітей.

Дізнайся більше про Джамала (відео: STYLER.rbc.ua)

День захисту дітей 2018: програма заходів у Києві "Я була вся біла": Джамала розповіла, як її синові робили обрізання
Теги: Джамала, День защиты детей
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top