Джамала поділилася ніжним фото з сином в День захисту дітей

Зірка процитувала видатного дитячого письменника

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала в День захисту дітей, який відзначається 1 червня, поділилася ніжним фото з маленьким сином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На фото 34-річна Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) обіймає свого двомісячного сина Еміра-Рахмана. У коментарі до публікації зірка процитувала видатного американського дитячого письменника і мультиплікатора, відомого як Доктор Сьюз (Теодор Зойс Гайзель), з книги "Слон Хортон і місто Хтовськ".

"Today is International Children's Day. "A person's a person, no matter how small"- Dr. Seuss (Сьогодні Міжнародний день дітей. "Людина є людина, неважливо, наскільки маленька" - Доктор Сьюз)", - написала виконавиця.

Фото: Джамала з сином (facebook.com/jamalaofficial)

Варто відзначити, що фраза одного з найвідоміших в США дитячих письменників раніше використовувалася як слоган організації, яка виступає проти абортів.

Скріншот поста (facebook.com/jamalaofficial)

